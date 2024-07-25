Советы по красоте для подростков, о которых вы не знали

Для девочек-подростков уход за кожей чрезвычайно важен. Начните с регулярного очищения лица мягким мылом, увлажнителем и тоником. Откажитесь от тяжелых тональных кремов в пользу BB-кремов, которые защищают кожу и содержат солнцезащитный крем.
Используйте натуральные продукты для лечения кожи, такие как лимон для борьбы с прыщами и коричневый сахар для отшелушивания.
Макияж должен быть легким и естественным: меньше — лучше. Для сияния кожи и здоровья всего тела следите за питанием и физической активностью. Эти советы помогут подросткам сохранить красоту и здоровье кожи.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.