Советы по красоте для подростков, о которых вы не знали

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Как сохранить свежесть и красоту подростковой кожи

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Моя семья » Красота и стиль

Для девочек-подростков уход за кожей чрезвычайно важен. Начните с регулярного очищения лица мягким мылом, увлажнителем и тоником. Откажитесь от тяжелых тональных кремов в пользу BB-кремов, которые защищают кожу и содержат солнцезащитный крем.

Как сохранить свежесть и красоту подростковой кожи
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Используйте натуральные продукты для лечения кожи, такие как лимон для борьбы с прыщами и коричневый сахар для отшелушивания.

Макияж должен быть легким и естественным: меньше — лучше. Для сияния кожи и здоровья всего тела следите за питанием и физической активностью. Эти советы помогут подросткам сохранить красоту и здоровье кожи.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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