Почему вода сушит вашу кожу и как этого избежать

Причины сухости кожи: как вода влияет на ее состояние

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухая кожа может вызывать раздражение, шелушение, появление морщин и другие проблемы. Чтобы избежать этого, необходимо поддерживать кожу увлажненной. Одной из причин сухости кожи является вода.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Водопроводная вода содержит минералы и хлор, которые раздражают кожу и удаляют естественные масла. Жесткость воды также усугубляет ситуацию.

Температура воды играет важную роль: горячая вода лишает кожу естественных барьеров, удерживающих влагу, а холодная сужает капилляры, снижая поступление питательных веществ. Рекомендуется использовать теплую воду для умывания.

Продолжительный контакт с водой нарушает естественный барьер кожи, что приводит к потере влаги, поэтому стоит сократить время принятия ванны или душа до 20 минут. После водных процедур не следует тереть тело полотенцем, лучше использовать промакивающие движения и наносить увлажняющий крем или лосьон.