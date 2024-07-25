Почему вода сушит вашу кожу и как этого избежать

Сухая кожа может вызывать раздражение, шелушение, появление морщин и другие проблемы. Чтобы избежать этого, необходимо поддерживать кожу увлажненной. Одной из причин сухости кожи является вода.
Водопроводная вода содержит минералы и хлор, которые раздражают кожу и удаляют естественные масла. Жесткость воды также усугубляет ситуацию.
Температура воды играет важную роль: горячая вода лишает кожу естественных барьеров, удерживающих влагу, а холодная сужает капилляры, снижая поступление питательных веществ. Рекомендуется использовать теплую воду для умывания.
Продолжительный контакт с водой нарушает естественный барьер кожи, что приводит к потере влаги, поэтому стоит сократить время принятия ванны или душа до 20 минут. После водных процедур не следует тереть тело полотенцем, лучше использовать промакивающие движения и наносить увлажняющий крем или лосьон.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.