Это дешевое средство улучшает волосы и кожу

Если речь идет об улучшении состояния волос и кожи, то часто рекомендуют использовать масло ши или кокоса. Но эти растительные продукты не самые дешевые. Поэтому стоит обратить внимание на дешевое, но качественное касторовое масло.
Как улучшить внешность с его помощью:
Брови и ресницы: касторовое масло — это доступный аналог знаменитого масла усьмы, которое восточные красавицы используют для улучшения состояния бровей и ресниц.
Обычное касторовое масло справится не хуже. Его наносят на брови и ресницы с помощью щетки, удаляя избыток салфеткой. Утром следует тщательно умыться.
Для кожи: касторовое масло одинаково хорошо подходит как для лица, так и для тела. Оно увлажняет и питает кожу, его можно использовать вместо крема, лосьона или маски.
Волосы: механизм действия касторового масла идентичен с другими маслами. Его наносят на волосы и кожу головы на непродолжительное время, что способствует более быстрому росту волос и заметному улучшению их внешнего вида.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.