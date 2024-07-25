Это дешевое средство улучшает волосы и кожу

Касторовое масло: доступный способ улучшить волосы и кожу

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Если речь идет об улучшении состояния волос и кожи, то часто рекомендуют использовать масло ши или кокоса. Но эти растительные продукты не самые дешевые. Поэтому стоит обратить внимание на дешевое, но качественное касторовое масло.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Как улучшить внешность с его помощью:

Брови и ресницы: касторовое масло — это доступный аналог знаменитого масла усьмы, которое восточные красавицы используют для улучшения состояния бровей и ресниц.

Обычное касторовое масло справится не хуже. Его наносят на брови и ресницы с помощью щетки, удаляя избыток салфеткой. Утром следует тщательно умыться.

Для кожи: касторовое масло одинаково хорошо подходит как для лица, так и для тела. Оно увлажняет и питает кожу, его можно использовать вместо крема, лосьона или маски.

Волосы: механизм действия касторового масла идентичен с другими маслами. Его наносят на волосы и кожу головы на непродолжительное время, что способствует более быстрому росту волос и заметному улучшению их внешнего вида.