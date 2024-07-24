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Почему бег утром может навредить

Ревматолог Коршунова о том, почему бег по утрам может быть вреден

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Постоянная физическая активность, такая как бег, необходима для поддержания хорошего самочувствия и общего здоровья. Однако, важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать негативных последствий.

Ревматолог Коршунова о том, почему бег по утрам может быть вреден
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, CC BY 2.0

Ревматолог Ирина Коршунова предупреждает, что бег рано утром или поздно вечером может негативно влиять на нервную систему. Перед тренировкой важно провести разминку, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и избежать травм.

Также необходимо правильно подбирать обувь и изучить техники бега. Регулярные занятия бегом, при условии соблюдения этих правил, стимулируют выработку эндорфинов, улучшают настроение и физическую форму.

В случае наличия хронических заболеваний или проблем с суставами, перед началом тренировок рекомендуется консультация с лечащим врачом.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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