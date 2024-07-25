Не успели помыть голову: попробуйте эти лайфхаки

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Как быстро привести волосы в порядок без душа

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Когда нет времени помыть голову, можно прибегнуть к нескольким хитростям, чтобы волосы выглядели свежими и ухоженными. Вместо того, чтобы прятать волосы под головные уборы, что только усугубляет проблему, попробуйте сменить пробор — это создаст дополнительный объем.

Как быстро привести волосы в порядок без душа
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Расчесывание деревянной расческой поможет впитать лишнее кожное сало и равномерно распределить его по волосам, делая их визуально чище. Сухой шампунь или специальная пудра также придут на помощь, обезжирив пряди и придав им свежий вид.

Если у вас нет под рукой специальных средств, используйте лимонный сок, чтобы очистить корни волос. В крайнем случае, создайте эффект мокрых волос с помощью воска или глины и дополните прическу ярким макияжем.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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