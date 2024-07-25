Не успели помыть голову: попробуйте эти лайфхаки

Как быстро привести волосы в порядок без душа

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда нет времени помыть голову, можно прибегнуть к нескольким хитростям, чтобы волосы выглядели свежими и ухоженными. Вместо того, чтобы прятать волосы под головные уборы, что только усугубляет проблему, попробуйте сменить пробор — это создаст дополнительный объем.

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Расчесывание деревянной расческой поможет впитать лишнее кожное сало и равномерно распределить его по волосам, делая их визуально чище. Сухой шампунь или специальная пудра также придут на помощь, обезжирив пряди и придав им свежий вид.

Если у вас нет под рукой специальных средств, используйте лимонный сок, чтобы очистить корни волос. В крайнем случае, создайте эффект мокрых волос с помощью воска или глины и дополните прическу ярким макияжем.