Окрашивания, которые вышли из моды: эти цвета волос испортят ваш образ

Как выглядеть стильно: окрашивания, которые больше не в тренде

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изменение цвета волос — это серьезный шаг, который влияет на восприятие вашего образа. Хотя стилисты советуют выбирать окрашивание, которое нравится именно вам, важно помнить о трендах.

Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, PDM

Сочные, неестественные цвета, такие как розовый и персиковый, давно вышли из моды. Они подходят лишь для тематических вечеринок, а для повседневной жизни стилисты рекомендуют натуральные оттенки.

Светлые пряди у лица стали популярными после публикаций сэлфи Дуа Липы, но этот тренд больше подходит молодым девушкам. Взрослым женщинам он не придаст стильности и изысканности.

Тренды на растяжку цвета, такие как балаяж и эиртач, смотрятся красиво, но требуют мастерства. Этот вид окрашивания становится менее популярным, и стилисты всё чаще советуют однотонное окрашивание в натуральные оттенки.

Выбор правильного цвета волос — это способ подчеркнуть свою индивидуальность и соответствовать модным тенденциям. Избегайте вышедших из трендов окрашиваний, чтобы выглядеть стильно и современно.