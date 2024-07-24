Окрашивания, которые вышли из моды: эти цвета волос испортят ваш образ

Изменение цвета волос — это серьезный шаг, который влияет на восприятие вашего образа. Хотя стилисты советуют выбирать окрашивание, которое нравится именно вам, важно помнить о трендах.
Сочные, неестественные цвета, такие как розовый и персиковый, давно вышли из моды. Они подходят лишь для тематических вечеринок, а для повседневной жизни стилисты рекомендуют натуральные оттенки.
Светлые пряди у лица стали популярными после публикаций сэлфи Дуа Липы, но этот тренд больше подходит молодым девушкам. Взрослым женщинам он не придаст стильности и изысканности.
Тренды на растяжку цвета, такие как балаяж и эиртач, смотрятся красиво, но требуют мастерства. Этот вид окрашивания становится менее популярным, и стилисты всё чаще советуют однотонное окрашивание в натуральные оттенки.
Выбор правильного цвета волос — это способ подчеркнуть свою индивидуальность и соответствовать модным тенденциям. Избегайте вышедших из трендов окрашиваний, чтобы выглядеть стильно и современно.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.