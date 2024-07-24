Как легко блистать на отдыхе без тонны косметики

Во время отдыха, особенно у моря, не хочется тратить много времени на макияж. Однако вечерние мероприятия требуют выглядеть хорошо, поэтому важно найти баланс между натуральностью и эффектным образом.
В первую очередь необходимо позаботиться о коже и волосах, которые страдают от солнца, соленой воды и жары. Основное средство для защиты — солнцезащитный крем с SPF 50. Не рекомендуется брать продукты с ретинолом и кислотами, лучше взять увлажняющие гели и флюиды, а также средства с пантенолом.
Волосы тоже нуждаются в защите: используйте защитный спрей, мягкий бессульфатный шампунь, маску и несмываемый уход. Для губ необходим защитный бальзам. Для вечернего выхода достаточно легкого bb-крема, пудры, темного карандаша для глаз и сияющих теней, а также яркого блеска для губ.
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