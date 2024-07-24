Как легко блистать на отдыхе без тонны косметики

Как выглядеть великолепно на отдыхе без лишних усилий: косметичка для отпуска

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во время отдыха, особенно у моря, не хочется тратить много времени на макияж. Однако вечерние мероприятия требуют выглядеть хорошо, поэтому важно найти баланс между натуральностью и эффектным образом.

Фото: flickr.com by Николас Фольмер, CC BY 2.0

В первую очередь необходимо позаботиться о коже и волосах, которые страдают от солнца, соленой воды и жары. Основное средство для защиты — солнцезащитный крем с SPF 50. Не рекомендуется брать продукты с ретинолом и кислотами, лучше взять увлажняющие гели и флюиды, а также средства с пантенолом.

Волосы тоже нуждаются в защите: используйте защитный спрей, мягкий бессульфатный шампунь, маску и несмываемый уход. Для губ необходим защитный бальзам. Для вечернего выхода достаточно легкого bb-крема, пудры, темного карандаша для глаз и сияющих теней, а также яркого блеска для губ.