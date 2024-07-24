Как превратить сухие и ломкие волосы в шелковистые локоны за пару минут

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Кондиционеры-спреи: защита и уход за волосами летом

0:58
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Летом волосы подвержены повреждениям из-за воздействия солнца, ветра, морской воды и хлорированной воды в бассейне. Чтобы защитить волосы и сохранить их шелковистыми и здоровыми, важно использовать кондиционеры-спреи, которые не требуют смывания.

Кондиционеры-спреи: защита и уход за волосами летом
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Такие средства увлажняют сухие волосы, делая их эластичными и менее ломкими. Они также облегчают распутывание волос, уменьшая трение и предотвращая заломы.

Кондиционеры-спреи защищают волосы от негативного воздействия окружающей среды, укрепляя кутикулу и создавая барьер от суровых температур, ветра и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, они борются с пушистостью и восстанавливают упругость вьющихся волос.

Для максимальной эффективности рекомендуется наносить кондиционер перед укладкой и плаванием, а также использовать его для создания локонов на влажных волосах.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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