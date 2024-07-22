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Почему у большинства женщин появляются растяжки во время беременности: основные причины

Почему во время беременности появляются растяжки?

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Беременность — это особенный и волнующий период в жизни каждой женщины, который приносит не только радостные ожидания, но и физические изменения. Одним из наиболее распространённых явлений в этот период являются растяжки. Эти неровные полосы на коже часто появляются на животе, груди и бедрах, вызывая беспокойство у будущих мам. Сегодня мы рассмотрим основные факторы, способствующие образованию растяжек во время беременности.

Почему во время беременности появляются растяжки?
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, PDM

Изменение гормонального фона

Во время беременности организм женщины переживает значительные гормональные изменения. В частности, повышение уровня кортизола может ослабить коллагеновые волокна в дерме, что делает кожу более подверженной растяжкам.

Быстрый рост живота и тела

Во время беременности живот и грудь значительно увеличиваются, а кожа растягивается, чтобы соответствовать новым размерам. Это приводит к образованию микроскопических разрывов в её структуре, что и вызывает появление растяжек.

Генетическая предрасположенность

Если у вашей матери или других близких родственников были растяжки во время беременности, есть вероятность, что вы тоже будете предрасположены к этому. Генетическая предрасположенность может влиять на эластичность кожи.

Увлажнение и питание кожи

Кожа, которая недостаточно увлажнена, становится менее гибкой и подверженной разрывам. Использование кремов и масел может помочь уменьшить риск появления растяжек.

Появление растяжек во время беременности — это естественный процесс, обусловленный изменениями в организме и тканях эпидермиса. Тем не менее, забота о коже, включая регулярное увлажнение и поддержание здорового веса, может помочь минимизировать их проявление.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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