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Солнечный витамин для красоты: как капсулы витамина D улучшают кожу, волосы и ногти?

Преимущества витамина D для красоты: здоровая кожа, волосы и ногти

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Витамин D, известный как «солнечный витамин», играет ключевую роль в поддержании здоровья нашего организма. Помимо укрепления костей и иммунной системы, он также приносит множество преимуществ для красоты. Рассмотрим, какие именно эффекты оказывает приём капсул витамина D на нашу внешность.

Преимущества витамина D для красоты: здоровая кожа, волосы и ногти
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Здоровая и сияющая кожа

Он способствует регенерации клеток эпидермиса, что помогает поддерживать её здоровье и молодость. Регулярное употребление витамина D может уменьшить проявления акне, экземы и псориаза, делая кожу более гладкой и сияющей. Также он помогает бороться с воспалениями, что снижает риск появления покраснений и раздражений.

Укрепление волос

Для здоровья волос необходимы различные питательные вещества, включая витамин D. Он стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту новых волос и укреплению существующих.

Здоровые ногти

Недостаток этого витамина может привести к ломкости и расслоению ногтевых пластин. Приём капсул витамина D способствует укреплению ногтей, делая их более устойчивыми к повреждениям и внешним воздействиям.

Борьба со старением

Антиоксидантные свойства витамина D помогают бороться с воздействием свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения кожи. Регулярное употребление витамина D может помочь уменьшить появление морщин и тонких линий, сохраняя кожу молодой и упругой.

Улучшение настроения

Здоровье и красота тесно связаны с нашим эмоциональным состоянием. Витамин D способствует выработке серотонина — гормона счастья, который улучшает настроение и помогает бороться с депрессией. Хорошее настроение, в свою очередь, положительно сказывается на внешности, делая лицо более свежим и отдохнувшим.

Чтобы наслаждаться всеми этими эффектами, важно регулярно следить за уровнем витамина D в организме и при необходимости принимать его в виде добавок.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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