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Эффективные методы борьбы с акне при СПКЯ

Советы, как бороться с акне

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь сталкивались с увеличением веса, нерегулярными менструациями, трудностями с зачатием или чрезмерным ростом волос?

Советы, как бороться с акне
Фото: Freepik is licensed under Free license

Если это так, то, возможно, вы страдаете от СПКЯ (синдрома поликистозных яичников). Это заболевание поражает бесчисленное количество женщин во всём мире, и одним из его наиболее распространённых симптомов является акне.

Как предотвратить акне, связанные с СПКЯ

Используйте мягкое очищающее средство два раза в день для очищения лица. Используйте увлажняющий крем после умывания, чтобы контролировать выработку кожного сала. В противном случае ваша кожа может стать более жирной.

Наносите SPF каждое утро, даже в пасмурные дни, чтобы предотвратить дальнейшее влияние гиперпигментации, вызванной солнцем, на шрамы от угревой сыпи. Не ковыряйтесь в прыщах, так как они проталкивают бактерии глубже в кожу и вызывают ещё большее покраснение и рубцы.

Используйте некомедогенные средства по уходу за кожей и для макияжа, чтобы сохранить поры чистыми. Снимайте макияж перед сном, чтобы избежать закупорки пор и чёрных точек.

Не используйте спонж для снятия макияжа или очищения лица, так как он может быть абразивным для кожи, склонной к акне. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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