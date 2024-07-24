Как избежать утренних высыпаний и отеков: правила вечернего ухода

Просыпаться с сияющей, отдохнувшей кожей — мечта многих, и для этого важно правильно ухаживать за лицом перед сном. Ночью кожа восстанавливается и регенерируется, но неправильный вечерний уход может привести к высыпаниям, шелушению и отекам.
Первый этап — удаление макияжа: мицеллярная вода или гидрофильное масло эффективно справляются с декоративной косметикой. Затем следует очищение пенкой или гелем, которые можно заменять энзимной пудрой для глубокого очищения пор.
Тоник, несмотря на скепсис, важен для раскрытия пор и подготовки кожи к следующим этапам. Кислоты и ретинол, используемые перед сном, помогают бороться с акне и воспалениями.
Для увлажнения подойдут легкие сыворотки или кремы, особенно для сухой кожи. Следуя этим рекомендациям, можно избежать утренних проблем с кожей и добиться желаемого результата.
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