Как избежать утренних высыпаний и отеков: правила вечернего ухода

Идеальная кожа по утрам: важные этапы вечернего ухода

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Просыпаться с сияющей, отдохнувшей кожей — мечта многих, и для этого важно правильно ухаживать за лицом перед сном. Ночью кожа восстанавливается и регенерируется, но неправильный вечерний уход может привести к высыпаниям, шелушению и отекам.

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Первый этап — удаление макияжа: мицеллярная вода или гидрофильное масло эффективно справляются с декоративной косметикой. Затем следует очищение пенкой или гелем, которые можно заменять энзимной пудрой для глубокого очищения пор.

Тоник, несмотря на скепсис, важен для раскрытия пор и подготовки кожи к следующим этапам. Кислоты и ретинол, используемые перед сном, помогают бороться с акне и воспалениями.

Для увлажнения подойдут легкие сыворотки или кремы, особенно для сухой кожи. Следуя этим рекомендациям, можно избежать утренних проблем с кожей и добиться желаемого результата.