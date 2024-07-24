Как ваш pH баланс разрушает вашу кожу: что с этим делать

Дерматолог Шилова рассказала, как поддерживать идеальный pH кожи

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Процедуры для поддержания красоты кожи важны, но не менее важно поддерживать pH кожи в норме. Правильный кислотно-щелочной баланс обеспечивает сияние кожи и защищает её от внешних воздействий.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Дерматолог Наталья Шилова объясняет, что pH кожи зависит от её типа: для сухой кожи норма pH — 3-5.5, для жирной — до 6. Идеальный pH — 5.5. Проблемы с pH можно распознать по сухости, шелушению и аллергии на привычную косметику.

Использование домашних тестеров поможет определить pH кожи. Для поддержания правильного pH важно правильно очищать кожу, выбирая средства с нейтральным pH и смягчая воду при необходимости.

Тоник, по словам Натальи, важен для нормализации pH после очищения и перед нанесением крема, а также для удаления остатков очищающих средств.

Термальная вода поможет в жаркую погоду увлажнить и восстановить pH кожи, а средства с SPF защитят от солнца, особенно после зимних пилингов и ретиноидов. Таким образом, поддержание правильного pH кожи — залог её здоровья, молодости и красоты.