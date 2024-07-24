Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрожжевой пирог со свежей капустой и фаршем: пошаговый рецепт
Врач Курачинова: косоглазие без срочного лечения способно перерасти в амблиопию
Intel обещает устранить нестабильность процессоров 13-го и 14-го поколений
Идеальная кожа по утрам: важные этапы вечернего ухода
Россиян предупредили о русофобии во Франции
Шон Леви о сиквеле "Главного героя": два года безрезультатных усилий
Социологи: 85% россиян пожаловались на низкую продуктивность из-за погоды
В Подмосковье пропал тренер Латвии по футболу
Эксперты ответили, почему кошки боятся вентиляторов
Плюсы и минусы использования косметики летом

Как выбрать идеальные косметические средства для лета

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Лето — пора отпусков, пляжного отдыха и вечеринок под открытым небом, когда каждая женщина стремится выглядеть безупречно. Правильный выбор косметических средств имеет решающее значение, но использование макияжа летом имеет свои плюсы и минусы.

Как выбрать идеальные косметические средства для лета
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Среди преимуществ косметики с SPF-фильтром — защита от ультрафиолета. Увлажняющие тональные кремы помогают поддерживать здоровый вид и эластичность кожи, а водостойкие средства позволяют выглядеть безупречно на пляже и у бассейна.

Однако, использование косметики летом также имеет свои минусы. Повышенная температура способствует выделению большего количества себума, что может привести к забиванию пор и образованию акне, особенно при использовании плотной или жирной косметики.

Парфюмерные компоненты в косметике могут вызывать аллергические реакции в жаркую и влажную погоду, а блеск на коже становится проблемой, требующей выбора матирующих и водостойких текстур.

В итоге, важно выбирать косметику, подходящую вашему типу кожи и учитывать специфику летнего сезона. Необходимо помнить о защите от солнца, увлажнении и выборе легких текстур, используя качественные продукты от проверенных производителей для избежания негативных последствий.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Последние материалы
В Подмосковье пропал тренер Латвии по футболу
Эксперты ответили, почему кошки боятся вентиляторов
Как не навредить растениям зольной подкормкой?
Отдыхаюший в Ялте Прохор Шаляпин поделился фото с красоткой
Nestlé возвращает KitKat в Россию
ГАИ ночью стала признавать виновниками ДТП водителей, едущих по правилам
Китай импортировал удобрений из России на рекордную сумму
Как выбрать идеальные косметические средства для лета
NPJ Mgrav: до 98% лекарств марсианской экспедиции просрочатся за время миссии
Длительность фильма "Джокер: Безумие на двоих" составит 138 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников