Как избежать сухости и морщин летом

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Как поддерживать кожу увлажненной и здоровой летом

1:05
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Лето приносит солнечные ванны и пляжное веселье, но жара и влажность могут негативно сказаться на состоянии кожи. Обезвоживание ведет к сухости, шелушению, морщинам и кожным инфекциям.

Как поддерживать кожу увлажненной и здоровой летом
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Вода необходима для поддержания здоровья кожи, а ее недостаток делает кожу уставшей и неровной. Основными причинами летней сухости являются высокая температура, потоотделение, использование кондиционеров, воздействие ультрафиолетовых лучей и загрязнение.

Для разных типов кожи требуются разные подходы к увлажнению. Жирная кожа требует легких кремов и мягкого отшелушивания. Сухая кожа нуждается в увлажнителях. Комбинированной коже подходит сбалансированный уход.

Чувствительная кожа требует мягких средств и избегания агрессивных компонентов. Летом важно поддерживать гидратацию всего организма, пить достаточно воды, употреблять продукты с высоким содержанием влаги и соблюдать здоровый режим дня.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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