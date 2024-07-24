Как избежать сухости и морщин летом

Как поддерживать кожу увлажненной и здоровой летом

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето приносит солнечные ванны и пляжное веселье, но жара и влажность могут негативно сказаться на состоянии кожи. Обезвоживание ведет к сухости, шелушению, морщинам и кожным инфекциям.

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Вода необходима для поддержания здоровья кожи, а ее недостаток делает кожу уставшей и неровной. Основными причинами летней сухости являются высокая температура, потоотделение, использование кондиционеров, воздействие ультрафиолетовых лучей и загрязнение.

Для разных типов кожи требуются разные подходы к увлажнению. Жирная кожа требует легких кремов и мягкого отшелушивания. Сухая кожа нуждается в увлажнителях. Комбинированной коже подходит сбалансированный уход.

Чувствительная кожа требует мягких средств и избегания агрессивных компонентов. Летом важно поддерживать гидратацию всего организма, пить достаточно воды, употреблять продукты с высоким содержанием влаги и соблюдать здоровый режим дня.