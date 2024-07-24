Бьюти-процедуры, которые нельзя пропустить летом

Летом не обязательно отказываться от визитов к косметологу. Дерматолог Виктория Белова рассказала о процедурах, которые можно, а иногда и нужно пройти перед отпуском.
Контурная пластика с филлерами возможна при отсутствии противопоказаний. Ламинирование ресниц безопаснее наращивания, так как исключает риск аллергии от клея под воздействием солнца. Легкие пилинги из молочной и пировиноградной кислоты допустимы, но необходимо использование санскрина SPF 50 после процедуры.
Чистка кожи летом не только разрешена, но и рекомендуется для девушек с жирной кожей. Важно сообщить мастеру о планируемом отпуске, чтобы он исключил использование кислотных средств в завершении процедуры.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.