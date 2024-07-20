Введение в увеличение губ: что нужно знать перед процедурой

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Увеличение губ с филлерами: что важно учитывать для успешного результата

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Процедуры красоты становятся всё более популярными, и если раньше они были распространены среди взрослых женщин, то сейчас всё чаще обращаются и молодые девушки. Увеличение губ с помощью филлеров — одна из наиболее востребованных процедур. Специалист по инъекционным методикам Василий Усков делится важной информацией, которую стоит учитывать перед проведением процедуры.

Увеличение губ с филлерами: что важно учитывать для успешного результата
Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Эффект от филлеров может длиться от 8 до 12 месяцев, но его продолжительность зависит от качества препарата и индивидуальных особенностей пациента, таких как уровень активности ферментов кожи и курение. Даже после естественного рассасывания филлера губы будут выглядеть лучше, чем до процедуры. Перед увеличением губ применяется местная кремовая анестезия, а также есть филлеры с анестетиком для повышения комфорта.

Если результат процедуры не удовлетворяет пациента, возможна коррекция или, в редких случаях, полное удаление препарата. Стоимость процедуры варьируется в зависимости от выбранного филлера, и качество препарата имеет решающее значение. Дешёвые или несертифицированные филлеры могут привести к осложнениям, и именно поэтому важно выбирать проверенные и зарекомендовавшие себя средства.

Перед процедурой рекомендуется исключить использование кроворазжижающих препаратов и избегать проведения процедуры во время менструации или за несколько дней до неё. Пациентам с предрасположенностью к герпесу стоит принимать противовирусные препараты в целях профилактики.

После процедуры возможны незначительные отёки и синяки, которые обычно исчезают в течение нескольких дней. Некачественные препараты и недостаточная квалификация специалиста могут привести к серьёзным осложнениям, таким как воспаление, миграция геля и рубцевание.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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