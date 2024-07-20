Изменения в ногтях: признаки дефицита витаминов и заболеваний легких

Состояние ногтей как индикатор здоровья: что говорят изменения в ногтях

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние ногтей может отражать различные аспекты здоровья, включая дефицит витаминов и минералов, а также наличие заболеваний легких и других недугов. Врач-терапевт Надежда Чернышова отмечает, что часто ногти страдают от грибковых инфекций. Признаки, такие как тусклость, ломкость и утолщение ногтей, могут свидетельствовать о грибковом поражении, которое можно подтвердить только после анализа у дерматолога.

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Изменение формы ногтей, например, чрезмерная выпуклость или ребристость, может быть связано с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Наличие белых пятен или полос на ногтях также может указывать на дефицит витаминов и минералов. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту для назначения анализов и установления точной причины изменений.