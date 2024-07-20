Развенчание мифов о перманентном макияже: советы от эксперта

Перманентный макияж: правда и мифы, которых стоит избегать

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вокруг перманентного макияжа существует множество мифов, из-за которых многие отказываются от процедуры, опасаясь негативных последствий. Современные технологии делают процедуру практически безболезненной, однако женщинам рекомендуется избегать визита к косметологу в преддверии менструации, так как это может увеличить чувствительность.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Миф о том, что перманентный макияж остается навсегда, не соответствует действительности — его стойкость зависит от области применения: на бровях результат сохраняется около двух лет, а на губах — до пяти лет.

Наконец, страх, что после процедуры могут выпасть волоски, также можно развеять, если обратиться к квалифицированному специалисту, который минимизирует риск повреждения. При наличии проблем с выпадением волосков рекомендуется провести анализ на дефицит витаминов и отложить процедуру до восстановления.