Причины ломкости ногтей и методы их восстановления по мнению дерматолога

Ногти могут ломаться и расслаиваться из-за использования средств для снятия лака, грибковых инфекций и внешних факторов, таких как контакт с бытовой химией. Хотя предрасположенность к ломкости может быть врожденной, более часто это приобретенное состояние.
Специалисты рекомендуют надевать перчатки во время выполнения домашних дел, чтобы защитить ногти. Декоративные лаки и средства для их удаления часто содержат агрессивные компоненты, негативно влияющие на целостность ногтей, а неправильная обработка маникюрными инструментами также может усугубить проблему. При обнаружении расслаивания рекомендуется пройти медицинское обследование, так как это может быть признаком различных заболеваний, таких как гипотиреоз и железодефицитная анемия. Изменения толщины и цвета могут сигнализировать о грибковом поражении, которое требует диагностики и назначения лечения.
Кроме того, дефицит микроэлементов, таких как магний, кальций, цинк и селен, также может негативно влиять на состояние ногтей. Для восстановления здоровья рекомендуется правильно питаться, делать лечебные ванночки, увлажнять кожу рук и выполнять массаж пальцев.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.