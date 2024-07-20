Причины ломкости ногтей и методы их восстановления по мнению дерматолога

Как вредные привычки и заболевания могут изменить состояние ногтей

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ногти могут ломаться и расслаиваться из-за использования средств для снятия лака, грибковых инфекций и внешних факторов, таких как контакт с бытовой химией. Хотя предрасположенность к ломкости может быть врожденной, более часто это приобретенное состояние.

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Специалисты рекомендуют надевать перчатки во время выполнения домашних дел, чтобы защитить ногти. Декоративные лаки и средства для их удаления часто содержат агрессивные компоненты, негативно влияющие на целостность ногтей, а неправильная обработка маникюрными инструментами также может усугубить проблему. При обнаружении расслаивания рекомендуется пройти медицинское обследование, так как это может быть признаком различных заболеваний, таких как гипотиреоз и железодефицитная анемия. Изменения толщины и цвета могут сигнализировать о грибковом поражении, которое требует диагностики и назначения лечения.

Кроме того, дефицит микроэлементов, таких как магний, кальций, цинк и селен, также может негативно влиять на состояние ногтей. Для восстановления здоровья рекомендуется правильно питаться, делать лечебные ванночки, увлажнять кожу рук и выполнять массаж пальцев.