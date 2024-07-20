Ключевые нутриенты для крепких и красивых ногтей: советы диетолога

Как поддерживать здоровье ногтей с помощью правильного питания

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровье и красота ногтей во многом зависят от питания, особенно от продуктов, богатых белком, кальцием, витамином D, серой и хромом. Основу ногтевой пластины составляет кератин, поэтому важно употреблять белковые продукты.

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Сера, содержащаяся в морепродуктах и яйцах, способствует укреплению ногтей, а хром, присутствующий в говядине, тунце, помидорах и свекле, придает им блеск. Кальций, необходимый для крепости ногтей, содержится в молочных продуктах, которые желательно включать в рацион, особенно в случае отсутствия непереносимости лактозы. Витамин D, способствующий усвоению кальция, в изобилии находится в рыбе и яйцах, однако при нехватке солнечного света могут потребоваться добавки.

Также важны микроэлементы селен и цинк: селен содержится в бразильских орехах, яйцах и морепродуктах, а цинк — в устрицах, говяжьей печени, тыквенных и подсолнечных семечках, овсянке. Для роста и блеска ногтей полезен витамин Е, который присутствует в авокадо, орехах и кунжуте, и жирорастворимый витамин A, содержащийся в моркови и оливковом масле.