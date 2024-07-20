Опасности неправильного ухода после пилинга: советы специалистов

Восстановление кожи после пилинга: важные рекомендации от дерматолога

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нанесение скрабов, плотных кремов и декоративной косметики в восстановительный период после пилинга может привести к негативным последствиям, как поясняет врач-дерматолог Елена Мошкова. Пилинг представляет собой контролируемый химический ожог кожи, и наибольший риск возникновения побочных эффектов связан с глубокими процедурами, которые не являются частыми в дерматокосметологии.

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Глубокие пилинги могут вызывать серьезные местные реакции, такие как изменение текстуры кожи, стойкое расширение сосудов и рубцовые изменения. Срединные пилинги, хотя и вызывают незначительные обратимые реакции, могут привести к пигментации, особенно у людей с темной кожей. Отеки также возможны после таких процедур и требуют консультации с косметологом. Поверхностные пилинги обычно проходят без осложнений, но даже после них необходимо соблюдать основные рекомендации.

Важно воздержаться от использования скрабов и кислотных средств до полного заживления корочек, так как самостоятельное их удаление может привести к образованию пигментных пятен. Плотные кремы также противопоказаны, так как могут вызвать появление милиумов. К тому же, прежде чем пройти процедуру, людям с частыми обострениями герпеса следует начать принимать противовирусные препараты, чтобы снизить риск высыпаний после пилинга.