Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Онисимов назвал преимущества спортивного зала
В Москве спасли новорождённого с несовместимым с жизнью пороком сердца
Идеальные брови: как подчеркнуть индивидуальность и стиль
Андрей Гусев: что делать при ДТП за границей
Названы собаки, которые болеют реже других
Как помочь растениям процветать на вашем участке
Как перекись водорода может помочь в уходе за вашим автомобилем
Как детские пищевые привычки портят вашу фигуру
BJP: быстрые видеоигры обостряют пространственную память и комплексное внимание
Как высушить волосы феном так, чтобы они не пушились

Лайфхаки, как высушить волосы феном без пушения

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Если вы сушили волосы феном и получали пушистые волосы, то предлагаем узнать, как этого можно избежать.

Лайфхаки, как высушить волосы феном без пушения
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Как высушить волосы феном без пушения 

Расчёсывайте волосы расчёской с широкими зубьями, желательно деревянной, лёгкими движениями. Поскольку волосы вьются больше всего, когда они влажные, их расчёсывание является важным шагом для предотвращения пушения.

Разделите волосы на три-четыре части. Отрегулируйте фен на средний или холодный режим. Вы также можете прикрепить диффузор, чтобы контролировать нагрев фена.

Начните сушить феном каждую прядь волос. Используйте средство для укладки, если вы хотите добавить больше текстуры или закрепить результат. Используйте лопастную щетку, чтобы распределить средство по волосам.

Продолжайте сушить волосы феном в течение нескольких минут по направлению от верха головы до низа. По желанию можно нанести на волосы спрей для волос или лак для волос.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Как помочь растениям процветать на вашем участке
Как перекись водорода может помочь в уходе за вашим автомобилем
Как детские пищевые привычки портят вашу фигуру
BJP: быстрые видеоигры обостряют пространственную память и комплексное внимание
Летний уход за фигурой: простые лайфхаки для идеальной формы
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин: от дружбы к любви
В России растёт популярность санаториев среди молодёжи и семей
Майнинг нуждается в страховом обеспечении
Безвоздушная покраска стен: как избежать шагрени и сэкономить время
Разработан метод точного прогнозирования космических штормов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников