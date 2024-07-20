Как высушить волосы феном так, чтобы они не пушились

Лайфхаки, как высушить волосы феном без пушения

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы сушили волосы феном и получали пушистые волосы, то предлагаем узнать, как этого можно избежать.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Как высушить волосы феном без пушения

Расчёсывайте волосы расчёской с широкими зубьями, желательно деревянной, лёгкими движениями. Поскольку волосы вьются больше всего, когда они влажные, их расчёсывание является важным шагом для предотвращения пушения.

Разделите волосы на три-четыре части. Отрегулируйте фен на средний или холодный режим. Вы также можете прикрепить диффузор, чтобы контролировать нагрев фена.

Начните сушить феном каждую прядь волос. Используйте средство для укладки, если вы хотите добавить больше текстуры или закрепить результат. Используйте лопастную щетку, чтобы распределить средство по волосам.

Продолжайте сушить волосы феном в течение нескольких минут по направлению от верха головы до низа. По желанию можно нанести на волосы спрей для волос или лак для волос.