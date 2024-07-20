Основные ошибки самомассажа лица и как их избежать: рекомендации эксперта

Как избежать ошибок при самомассаже лица: советы врача-косметолога

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ошибки при самомассаже лица могут привести к отечности, высыпаниям и кровоизлияниям на коже. Врач-косметолог и дерматолог Татьяна Попова объясняет, что одной из самых распространенных ошибок являются резкие и быстрые движения. Для эффективного улучшения лимфотока массажные движения должны быть плавными, чтобы избежать застоя лимфы и отеков.

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Другой частой ошибкой являются хаотичные движения. Пальцы должны двигаться от центра лица к периферии, чтобы минимизировать растяжение кожи. Интенсивность воздействия также важна: движения должны быть мягкими, чтобы избежать синяков и кровоизлияний.

Перед массажем необходимо тщательно очистить кожу, чтобы избежать гнойничков и сыпи, а также использовать подходящее средство — тальк для жирной кожи, массажный крем для нормальной и масло для сухой.

Процедура массажа противопоказана при наличии акне, гнойничков или повреждений кожи, а также в период восстановления после химических пилингов и инъекционных процедур, таких как мезотерапия и биоревитализация. Несоблюдение этих рекомендаций может усилить воспалительные процессы и замедлить регенерацию кожи.

Перед началом самомассажа рекомендуется проконсультироваться со специалистом для обучения правильной технике и выбора подходящих средств.