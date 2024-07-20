Как поддерживать форму летом: советы фитнес-тренера Марии Оганесян

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Летний уход за фигурой: простые лайфхаки для идеальной формы

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы поддерживать отличную физическую форму в течение всего лета, фитнес-тренер Мария Оганесян предлагает несколько простых, но эффективных советов.

Летний уход за фигурой: простые лайфхаки для идеальной формы
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Во-первых, утренние прогулки перед завтраком помогут не только активизировать процессы в организме, но и улучшить усвоение пищи, что предотвратит нежелательные перекусы.

Во-вторых, помимо обычной воды, полезно включить в рацион сезонные соки и смузи. Это поможет поддерживать оптимальный водный баланс и улучшить циркуляцию лимфы, но стоит избегать сладких фруктовых напитков после обеда, чтобы не способствовать набору веса.

В-третьих, яйца могут стать отличной заменой мясным продуктам, сохраняя фигуру в форме. Они низкокалорийны и хорошо насыщают, что делает их идеальным выбором для здорового завтрака.

Наконец, замените сладкие перекусы на тарелку свежих фруктов или овощей. Это поможет избежать соблазна съесть шоколад или батончик, сохраняя фигуру стройной и поддерживая здоровое питание.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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