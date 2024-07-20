Эффективные упражнения для ягодиц и бедер: советы фитнес-тренера

Как поддерживать форму летом: лучшие упражнения для подтянутого тела

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддерживать физическую форму важно даже в разгар лета, и фитнес-тренер Александра Меньшова предлагает эффективные упражнения для ягодиц и бедер.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Первое упражнение — сложный присед. Для его выполнения нужно встать на колени на жесткой поверхности, тянуть правое колено к животу, поставить стопу на пятку и затем вернуться в исходное положение. Упражнение повторяется 10 раз.

Следующее упражнение выполняется со стулом: спиной к стулу заводим ногу назад, цепляемся за край стула носком, другую ногу удерживаем в выпаде. Медленно прогибаем ногу на стуле и возвращаемся в исходное положение, повторяя 10-15 раз. Важно держать спину прямо, чтобы не создавать дополнительное давление на поясницу.

Махи на четвереньках включают подъем выпрямленной ноги до уровня корпуса. Ногу следует поднимать не выше корпуса, чтобы избежать проблем с поясницей.

Боковые махи выполняются аналогично, но с поднятием ноги вбок для полноценной проработки ягодичных мышц. Упражнение повторяется 15 раз для каждой ноги.