Мифы о дезодорантах: развенчиваем заблуждения и даем полезные советы

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Дезодорант или антиперспирант: как выбрать лучший защитник от пота

1:44
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При выборе средства для защиты от пота важно понимать различие между дезодорантом и антиперспирантом. Дезодорант маскирует неприятный запах, в то время как антиперспирант снижает потоотделение. Лучшим вариантом для комфортного использования при высоких температурах будет комбо-продукт — дезодорант-антиперспирант.

Дезодорант или антиперспирант: как выбрать лучший защитник от пота
Фото: flickr.com by ноша, CC BY-SA 2.0

Существуют различные виды дезодорантов: аэрозоли быстро сохнут и хорошо освежают, стики обеспечивают плотное покрытие и экономичное расходование, роликовые дезодоранты точечно наносят средство и экономичны, а кристаллы с натуральными компонентами подходят для чувствительной кожи, но менее эффективны при сильном потоотделении.

При выборе дезодоранта стоит обратить внимание на его состав, длительность защиты (от 12 до 72 часов) и аромат. В составе дезодоранта полезны антибактериальные компоненты, такие как хлоргексидин или глицерин, а также ухаживающие элементы.

Дезодорант рекомендуется использовать подросткам в возрасте, когда их гормональные изменения приводят к увеличению потоотделения. Для предотвращения пятен на одежде следует дожидаться полного высыхания средства перед одеванием и использовать специальные вкладыши. Мицеллярная вода может помочь удалить пятна пота перед стиркой.

Также опровергнуты некоторые мифы о дезодорантах: соли алюминия не столь вредны, натуральные дезодоранты могут быть менее эффективны, дезодорант можно использовать не только утром, и выбор между мужским и женским дезодорантом зависит от его свойств, а не от маркировки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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