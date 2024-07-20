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Что делать, если косметолог нанес вред вашей внешности

Как защитить свои права при неудачных косметологических процедурах

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Юрист Виктория Шаликова рассказала, что делать, если косметолог нанес вред вашей внешности. Прежде всего, важно определить, действительно ли был нанесен вред здоровью, так как следы многих процедур, таких как мезотерапия, могут оставаться на коже в течение нескольких часов после процедуры. Если после соблюдения всех рекомендаций врача улучшения не наступают, следует сообщить об этом косметологу.

Как защитить свои права при неудачных косметологических процедурах
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

В случае отказа косметолога признать свою вину или оказать поддержку, рекомендуется зафиксировать состояние у терапевта. Терапевт должен составить документ, указав название процедуры, клинику и имя врача, а также приложить заключение об осмотре. Необходимо также сделать фотографии, а при серьезных осложнениях — заверить их у нотариуса для подтверждения подлинности снимков и даты.

Сбор всех необходимых документов, особенно при серьезных последствиях, также важен. Далее составляется претензия на некачественное оказание услуг. Если клиника игнорирует вашу претензию, направленную в бумажном виде, можно смело обращаться в Росздравнадзор.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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