Как препараты для похудения могут повлиять на здоровье

Оземпик и звезды шоу-бизнеса: опасности препаратов для похудения и их использование

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

27-летняя Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в сериале "Эйфория", потрясла своих поклонников резким похудением. Ранее являясь иконой бодипозитива, она вдохновляла многих на принятие себя, однако в недавних публикациях её тонкая талия вызвала подозрения у зрителей, которые заподозрили её в использовании препарата для похудения Оземпик.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

В российском шоу-бизнесе также наблюдаются резкие изменения в фигуре известных личностей, таких как Анастасия Ивлеева и Бьянка, которые также обвиняются в применении схожих средств. По словам Маргариты Королевой, специалиста в области диетологии и директора клиники эстетической медицины, Оземпик представляет собой эффективный инструмент только при надлежащем медицинском контроле. Главная опасность препарата заключается в его неправильном использовании, когда человек заменяет еду на препарат, что может привести к различным проблемам со здоровьем из-за дефицита питательных веществ.

Королева подчеркивает, что отказ от препарата может привести к набору веса и другим проблемам, связанным с отсутствием сбалансированного питания. Также существует ряд противопоказаний, таких как предыдущие операции на кишечнике, заболевания поджелудочной железы, метаболические нарушения, подозрения на онкологию или заболевания щитовидной железы, которые необходимо учитывать при применении препарата.

Андрей Бобровский, диетолог и кандидат медицинских наук, напомнил о фармакологической катастрофе 80-х годов, когда один из препаратов для похудения вызвал порок сердца у десятков тысяч людей. Несмотря на положительный эффект Оземпика, такой как замедление опорожнения желудка и улучшение контроля массы тела за счет гормонов, его неправильное использование может привести к негативным последствиям. По мнению Бобровского, Оземпик следует применять только краткосрочно как часть диетического режима, а длительное использование без изменения пищевых привычек может вызвать рецидивы.

В итоге, люди из шоубизнеса не склонны открыто обсуждать свои методы похудения, чтобы избежать негативных оценок и обвинений в слабовольности, сообщает Радио 1.