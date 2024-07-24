Макияж без лишних затрат: один продукт для всего лица

Новый тренд в соцсетях завоевывает популярность: макияж с использованием только одного косметического продукта — помады. Этот способ позволяет создать нежный и натуральный образ, нанося помаду не только на губы, но и на веки и щеки.
Для достижения идеального результата важно правильно выбрать помаду: предпочтение стоит отдавать матовым кремовым текстурам, избегая плотных и шиммерных вариантов. Идеальными оттенками для этой техники станут персиковые и теплые розовые тона.
Наносить макияж следует тщательно растушевывая продукт спонжем или кистью, направляя движения вверх для лифтинг-эффекта. Используйте оттенок своих румян как ориентир для выбора помады, чтобы добиться свежего и сияющего вида.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.