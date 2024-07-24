Секрет гладкой и молодой кожи рук: делайте этот скраб дома

Домашний скраб для рук: методы для молодой и сияющей кожи

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скрабы для рук необходимы для каждой женщины, стремящейся сохранить молодость кожи. Абразивные частички в их составе глубоко очищают кожу, удаляя ненужные клетки и делая кожу свежей и дышащей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Регулярное использование пилингов помогает избавиться от мелких морщинок, улучшая внешний вид рук. Для тех, кто не хочет тратить время на поиски косметических средств, можно приготовить скраб дома. Для этого понадобятся кофейная гуща, мед и растительное масло.

Смешайте компоненты, нанесите на руки и разотрите, уделяя внимание кутикуле и области между пальцами. Оставьте маску на 15 минут, затем смойте теплой водой. Избегайте контакта с кислотами после процедуры, чтобы избежать раздражения кожи.