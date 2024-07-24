Почему горячая вода для рук может быть опасной

Почему следует избегать горячей воды при мытье рук: красота кожи рук

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Многие люди предпочитают мыть руки горячей водой, считая, что это помогает лучше защититься от бактерий и вирусов. Однако специалисты настоятельно не рекомендуют этого делать.

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Для эффективного мытья рук следует использовать теплую воду температурой 25-40 градусов. Горячая вода может негативно влиять на кожу рук, а холодная не справляется с бактериями должным образом.

Мыло лучше использовать обычное, а не антибактериальное, так как регулярное использование антибактериального мыла может привести к появлению устойчивых к антимикробным агентам бактерий. Обычное мыло борется с бактериями так же эффективно, как и антибактериальное.