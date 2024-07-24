Почему горячая вода для рук может быть опасной

Многие люди предпочитают мыть руки горячей водой, считая, что это помогает лучше защититься от бактерий и вирусов. Однако специалисты настоятельно не рекомендуют этого делать.
Для эффективного мытья рук следует использовать теплую воду температурой 25-40 градусов. Горячая вода может негативно влиять на кожу рук, а холодная не справляется с бактериями должным образом.
Мыло лучше использовать обычное, а не антибактериальное, так как регулярное использование антибактериального мыла может привести к появлению устойчивых к антимикробным агентам бактерий. Обычное мыло борется с бактериями так же эффективно, как и антибактериальное.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.