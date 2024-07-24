Ваши волосы могут выглядеть лучше: простой метод

Откажитесь от химии для волос: натуральный уход, который работает

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Состояние волос отражает ухоженность человека, его статус и образ жизни. Волосы у небогатого человека, ведущего нездоровый образ жизни, никогда не будут выглядеть достойно.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Ухаживать за волосами можно с помощью доступных и эффективных методов, таких как использование масла ши и кокоса. Эти продукты способны восстановить даже сильно поврежденные волосы.

Антиоксиданты, употребляемые в пищу и добавляемые в домашние средства, также способствуют поддержанию здоровья волос и кожи. Натуральные средства ухода, несмотря на критику, могут быть эффективными, если постепенно перейти на них после использования химических продуктов.