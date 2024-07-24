Узнайте, как избавиться от пятен после акне навсегда

Домашние рецепты для идеальной кожи без постакне

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После переходного возраста, когда прыщи уже не беспокоят, многие сталкиваются с другими проблемами кожи. Для достижения ровной и безупречной кожи, девушки часто обращаются к косметологам, но существуют и эффективные домашние методы.

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Например, отвар петрушки, замороженный в формочках для льда и используемый дважды в день, помогает справиться с темными пятнами. Маска из лимона и яичного белка выравнивает тон кожи, сужает поры и убирает пигментацию.

Настойка из зверобоя, приготовленная из травы и спирта, помогает устранить следы акне. Важно перед использованием этих средств проконсультироваться с врачом.