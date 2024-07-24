Используете антиперспиранты: вот что вы должны знать

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Опасны ли антиперспиранты при частом использовании

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Антиперспиранты необходимы в любое время года, особенно летом, чтобы справиться с запахом пота. Некоторые люди полагают, что использование этих средств может вредить здоровью, препятствуя выведению токсинов.

Опасны ли антиперспиранты при частом использовании
Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

Антиперспиранты предназначены для блокировки выделения пота в подмышечных зонах, где количество токсинов, выводимых через пот, ничтожно мало и не наносит вреда организму. При этом, если потоотделение в одной области снижено, организм компенсирует это усиленным выделением пота в других местах.

Основную нагрузку по выведению токсинов несут почки. Важно использовать антиперспиранты осторожно из-за их химического состава.

В целом, при правильном использовании антиперспиранты не представляют опасности для здоровья и помогают контролировать потоотделение в подмышечных зонах, особенно в жаркую погоду или при физической активности.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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