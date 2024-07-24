Почему нельзя обойтись без солнцезащитного крема для ребенка

Зачем и как правильно использовать детский солнцезащитный крем

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прежде чем обсуждать выбор детского солнцезащитного крема, следует помнить, что младенцам до 3 месяцев вообще не рекомендуется находиться на открытом солнце. После достижения этого возраста важно подобрать крем с нужным уровнем SPF, который определяет степень защиты от ультрафиолетового излучения.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

В детской косметике часто используют растительные фильтры, такие как масла и каротиноиды, в то время как во взрослой применяются минеральные, синтетические и химические фильтры. Продолжительность защиты крема определяется умножением показателя SPF на 5 минут.

Для детей не стоит выбирать крем с SPF выше 30, так как длительное пребывание на солнце нежелательно. Также рекомендуется выбирать средства с защитой от UVA и UVB лучей и водостойкие кремы, особенно если ребенок активно потеет.