Как скраб может преобразить вашу кожу

Зачем нужен скраб в вашем арсенале: все о скрабах

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скрабы играют важную роль в уходе за кожей, обеспечивая ее глубокое очищение от грязи, пота и жира, а также удаление ороговевших частиц. Регулярное использование скраба помогает улучшить тонус кожи, выравнивает ее цвет и позволяет кремам и маскам лучше проникать в слои дермы.

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Качественные скрабы также питают и увлажняют кожу. Чтобы достичь максимальной пользы от процедуры скрабирования, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, скраб нужно наносить на предварительно очищенную или распаренную кожу.

Во-вторых, при нанесении скраба важно использовать легкие массирующие движения, избегая сильного давления. В-третьих, не следует использовать скраб на участках кожи с раздражением или повреждениями.

Наконец, после процедуры скрабирования необходимо смыть состав теплой водой и нанести увлажняющий или питательный крем. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам добиться красивой, здоровой и бархатистой на ощупь кожи.