Как убрать черные точки за 15 минут: советы в домашних условиях

Черные точки на лице появляются из-за избытка себума, который смешивается с пылью и отмершими клетками кожи, забивая поры. Контакт с воздухом придает этим соединениям черный цвет. Существует несколько эффективных способов избавиться от черных точек в домашних условиях, используя самодельные маски.
Медовая маска: смешайте мед и теплое молоко в равных пропорциях, нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте теплой водой или отваром трав.
Белковая маска: взбейте белок одного яйца до пены, добавьте 5 мл лимонного сока, нанесите на кожу на 20 минут, смойте теплой водой, затем ополосните лицо холодной водой.
Маска из простокваши: смешайте 45 мл простокваши с 10 каплями лимонного сока, нанесите на лицо на 20 минут, смойте холодной водой.
Перед использованием домашних средств рекомендуется проконсультироваться с косметологом и убедиться в отсутствии аллергии на ингредиенты.
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