Как отрастить длинные волосы: эффективные советы

Основные правила ухода за волосами для их быстрого роста

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Секущиеся волосы являются главным врагом красивой шевелюры. Для тех, кто стремится отрастить длинные локоны, есть несколько правил. Однако стоит помнить, что мгновенного чуда не произойдет: ожидать результата следует минимум через год, в зависимости от желаемой длины.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Первое правило — правильное питание. Включите в свой рацион достаточное количество белка, овощей и фруктов, а также пейте 1,5-2 литра чистой воды в день.

Во-вторых, обязательно посетите врача и сдайте анализы. Если волосы не выглядят здоровыми несмотря на правильное питание и отсутствие вредных привычек, возможно, вам необходим дополнительный прием витаминов и минералов.

Третье правило — регулярная стрижка каждые 2-3 месяца, что помогает предотвратить расщепление и ломкость кончиков. Четвертое правило — правильный уход. Используйте подходящие средства для увлажнения и питания волос, мойте их теплой водой, сушите естественным путем и аккуратно расчесывайте.

Применяйте термозащитные средства при укладке и солнцезащитные спреи. Наконец, делайте массаж кожи головы для стимуляции кровообращения и улучшения питания волосяных луковиц.