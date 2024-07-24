Это может уничтожить ваши волосы: избегайте этих ошибок

Почему ваши волосы повреждены и что с этим делать

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Практически у каждой женщины волосы повреждены из-за красок, укладок и неправильной сушки. Ошибки в уходе только усугубляют ситуацию.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Одна из главных ошибок — вера в рекламу шампуней. Дорогой шампунь не решает всех проблем, его задача — очищение. Важен также правильный температурный режим воды: горячая вода портит волосы, лучше использовать теплую.

Еще одна ошибка — отсутствие качественной маски и кондиционера. Кондиционер нужен после каждого мытья, а маска — раз в неделю. Эти простые советы помогут улучшить состояние ваших волос.