Каждодневное использование ополаскивателя: скрытая угроза вашему здоровью

Спиртовые ополаскиватели и их влияние на ротовую микрофлору

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ученые из Института тропической медицины в Антверпене исследовали влияние спиртового ополаскивателя для рта на микробиом в ротовой полости.

Фото: commons.wikimedia.org by АлексНина, CC BY-SA 4.0

В результате трехмесячного эксперимента было выявлено: ежедневное использование спиртового ополаскивателя увеличивает количество условно-патогенных бактерий, которые могут вызвать воспаление десен, рак пищевода и колоректальный рак.

Кроме того, наблюдалось уменьшение численности актинобактерий, важных для регулирования артериального давления. Несмотря на эти потенциально опасные изменения, ученые не рекомендуют полностью отказываться от спиртовых ополаскивателей, отмечая, что дальнейшие исследования с учетом различных факторов, таких как питание и курение, еще предстоят.