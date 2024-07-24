Каждодневное использование ополаскивателя: скрытая угроза вашему здоровью

Ученые из Института тропической медицины в Антверпене исследовали влияние спиртового ополаскивателя для рта на микробиом в ротовой полости.
В результате трехмесячного эксперимента было выявлено: ежедневное использование спиртового ополаскивателя увеличивает количество условно-патогенных бактерий, которые могут вызвать воспаление десен, рак пищевода и колоректальный рак.
Кроме того, наблюдалось уменьшение численности актинобактерий, важных для регулирования артериального давления. Несмотря на эти потенциально опасные изменения, ученые не рекомендуют полностью отказываться от спиртовых ополаскивателей, отмечая, что дальнейшие исследования с учетом различных факторов, таких как питание и курение, еще предстоят.
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