Добавьте это в шампунь, и ваши волосы будут неотразимы

Морская соль в шампуне: советы для красивых волос

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины ищут способы улучшить свой уход за волосами без лишних затрат. Одним из таких методов является добавление соли в шампунь. Этот простой, но эффективный лайфхак помогает глубоко очищать кожу головы и обеспечивает мощный антибактериальный эффект.

Фото: commons.wikimedia.org by Mira Bozhko, CC0

Морская соль мелкого помола идеально подходит для этого. Можно либо добавить ложку соли в бутылку с шампунем, либо смешивать её с порцией шампуня перед каждым применением.

Этот метод позволяет создать высококачественное средство для ухода за волосами, не тратя лишних денег. Эксперты подтверждают эффективность такого подхода, отмечая его простоту и доступность.