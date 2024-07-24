Патчи для глаз: как использовать их максимально эффективно

Как добиться идеальной кожи вокруг глаз с помощью патчей

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патчи для глаз представляют собой гидрогелевые или тканевые маски, пропитанные концентрированной эссенцией. Они предназначены для восстановления, увлажнения и освежения кожи, а также для устранения отеков, темных кругов и морщин.

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Благодаря локальному действию активных компонентов, патчи обеспечивают быстрый и заметный эффект, при условии правильного применения. Способ использования патчей зависит от желаемого результата. Чтобы убрать темные круги, размещайте их широкой стороной к носу.

Для борьбы с отечностью и "гусиными лапками" — узкой стороной к носу, широкой к вискам. Важно следить за тем, чтобы активные вещества не попадали на слизистую оболочку.

Патчи можно использовать не только для области вокруг глаз, но и для других зон, таких как носогубные складки и вертикальные морщины между бровями. Это делает их универсальным средством в борьбе с различными проблемами кожи.