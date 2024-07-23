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Как одна ошибка при выборе обуви может привести к мозолям

Забудете о мозолях даже в новой обуви — следуйте этим советам

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Летом особенно актуальна проблема натирания обуви, так как открытые модели с тонкими ремешками и новая модная обувь, еще не адаптированная к ноге, могут вызвать мозоли. Мозоли не только доставляют дискомфорт, но и могут стать причиной воспалений из-за попадания микробов в ранки.

Забудете о мозолях даже в новой обуви — следуйте этим советам
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, PDM

Чтобы избежать образования мозолей, важно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, разносите новую обувь дома, надев ее на толстый мокрый носок и немного походив по квартире. Во-вторых, используйте специальный спрей-растяжитель, чтобы обувь лучше села на стопу.

В-третьих, приобретите гелевые полоски и наклейте их на обувь изнутри, чтобы уменьшить трение. Также перед прогулкой наносите специальный карандаш от мозолей на места, склонные к трению.

Наконец, используйте тальк для ног, если ваши ступни сильно потеют в жару, чтобы предотвратить появление мозолей. Соблюдение этих рекомендаций позволит вам наслаждаться летними прогулками без боли и дискомфорта, сохраняя хорошее настроение.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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