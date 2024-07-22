Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем вредны короткие поездки для автомобиля: объясняет эксперт
Бастрыкин предупредил о штрафах за посещение заблокированных сайтов
Почему велосипед лучший выбор для путешествий
Оксана Самойлова покинула шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Проблемы с кожей: что вы делаете не так при очищении
Сборы комедии "Не одна дома" превысили 100 миллионов рублей
Какой процессор лучше для игр: Ryzen 7800X3D или 5700X3D
Мизулина раскритиковала певицу Глюкозу после скандального выступления звезды
Путешествие в историю свадебного платья: от древних традиций до белого наряда королевы Виктории

История свадебной моды: как белое платье стало символом чистоты и элегантности?

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Традиция носить свадебное платье имеет богатую историю, уходящую корнями в древние цивилизации и различные культуры. От древних римлян до средневековой Европы, выбор наряда для невесты всегда был особым и символичным. Давайте погрузимся в увлекательное путешествие по истории свадебной моды и узнаем, как традиционное белое платье обрело свою популярность и значение.

История свадебной моды: как белое платье стало символом чистоты и элегантности?
Фото: unsplash.com by Brandon Morgan, PDM

Корни традиции

Традиция носить свадебное платье имеет глубокие исторические корни, уходящие в древние времена. В различных культурах и цивилизациях женихи и невесты выбирали особые наряды для своего важного дня.

В Древнем Риме и Греции невесты часто носили одежды, символизировавшие их новую роль в обществе, такие как белые туники или яркие одежды. Эти наряды были украшены различными символами и амулетами для привлечения удачи и защиты от злых духов.

В средние века в Европе использовались наряды, которые часто были цвета, символизирующего богатство и статус, такие как красный, синий или зеленый.

Появление белого свадебного платья

Именно в середине XIX века в Англии произошел перелом в свадебной моде. В 1840 году королева Виктория выбрала для своей свадьбы с принцем Альбертом белое платье из атласа. Этот выбор стал революционным, так как до этого невесты предпочитали более практичные и менее яркие цвета. Наряд королевы Виктории не только подчеркнуло её статус, но и задал новые стандарты для свадебной моды. С тех пор белое свадебное платье стало символом чистоты и невинности, и эта традиция распространилась по всей Европе и за её пределы.

Первое свадебное платье

Первое свадебное платье, сохранившееся до наших дней, было также белым и украшенным деталями, подчеркивающими величие и изысканность. Оно включало длинную юбку, сложные кружевные вставки и декор из жемчуга.

Хотя с тех пор свадебная мода претерпела значительные изменения, белое платье по-прежнему остается классическим выбором для многих невест.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область и на Туапсе Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Последние материалы
Почему велосипед лучший выбор для путешествий
Оксана Самойлова покинула шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Проблемы с кожей: что вы делаете не так при очищении
Сборы комедии "Не одна дома" превысили 100 миллионов рублей
Какой процессор лучше для игр: Ryzen 7800X3D или 5700X3D
Мизулина раскритиковала певицу Глюкозу после скандального выступления звезды
Неправильное отношение к питомцу, может спровоцировать собаку на плохое поведение
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область и на Туапсе
Стало известно, как спасти урожай после града
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников