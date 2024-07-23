Вы всё ещё чистите уши неправильно: вот что нужно знать

Простые советы по уходу за ушами: как поддерживать чистоту ушей

Ухо — сложный и чувствительный орган, требующий правильного ухода. Неправильные действия могут привести к повреждению слуха. Обычные ватные палочки с узким наконечником не подходят для чистки ушей, так как могут повредить барабанную перепонку и привести к образованию серной пробки.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

Используйте палочки с ограничителями, чтобы избежать слишком глубокого введения. Чистите уши не чаще одного раза в 7-10 дней, так как ухо способно к самоочищению, а частое удаление серы может вызвать её активную выработку и раздражение.

Обрабатывайте внешнюю часть уха ватным диском, смоченным антисептиком, уделяя внимание заушной складке, чтобы избежать опрелостей и воспалений.