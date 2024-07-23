На просторах Интернета можно встретить утверждение, что яблоки могут заменить зубную щетку, очищая зубной налет. Однако только механическая чистка щеткой и пастой справляется с этой задачей.
Тем не менее, определенные продукты питания действительно могут влиять на здоровье зубов. К числу наиболее полезных относятся молочные продукты, особенно сыр, который богат кальцием, фосфором и сывороточным белком, предотвращающими размножение кариесогенных бактерий.
Кроме того, полезны орехи и мясо, содержащие много белка и мало углеводов, что способствует укреплению зубов и снижению риска кариеса. Витамин D также важен для удержания кальция в организме, что делает его важным элементом в рационе для здоровья зубов.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.