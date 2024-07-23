Продукты, которые спасут ваши зубы от кариеса

Какие продукты полезны для красоты ваших зубов

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На просторах Интернета можно встретить утверждение, что яблоки могут заменить зубную щетку, очищая зубной налет. Однако только механическая чистка щеткой и пастой справляется с этой задачей.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0

Тем не менее, определенные продукты питания действительно могут влиять на здоровье зубов. К числу наиболее полезных относятся молочные продукты, особенно сыр, который богат кальцием, фосфором и сывороточным белком, предотвращающими размножение кариесогенных бактерий.

Кроме того, полезны орехи и мясо, содержащие много белка и мало углеводов, что способствует укреплению зубов и снижению риска кариеса. Витамин D также важен для удержания кальция в организме, что делает его важным элементом в рационе для здоровья зубов.