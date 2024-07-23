Почему каждая женщина должна есть семечки каждый день

Как семечки подсолнуха поддерживают женское здоровье и красоту

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Семечки подсолнуха — это настоящий кладезь полезных веществ, особенно ценных для женского организма. Они богаты витаминами, минералами и биологически активными компонентами, которые способствуют улучшению здоровья, красоты и самочувствия.

Фото: unsplash.com by Elijah Hail, PDM

Регулярное употребление семечек помогает поддерживать гормональный баланс благодаря фитоэстрогенам, что особенно важно в период менопаузы и при ПМС. Высокое содержание кальция и магния укрепляет костную ткань и помогает в профилактике остеопороза.

Витамин Е, содержащийся в семечках, улучшает состояние кожи и волос, а ненасыщенные жирные кислоты поддерживают сердечно-сосудистую систему. Клетчатка нормализует пищеварение, а антиоксиданты укрепляют иммунитет.

Железо в составе семечек помогает предотвратить анемию, а триптофан улучшает настроение. Богатство фолиевой кислотой делает семечки особенно полезными для женщин, планирующих беременность, помогая формировать нервную систему плода и снижая риск врожденных дефектов.