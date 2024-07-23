Почему каждая женщина должна есть семечки каждый день

Семечки подсолнуха — это настоящий кладезь полезных веществ, особенно ценных для женского организма. Они богаты витаминами, минералами и биологически активными компонентами, которые способствуют улучшению здоровья, красоты и самочувствия.
Регулярное употребление семечек помогает поддерживать гормональный баланс благодаря фитоэстрогенам, что особенно важно в период менопаузы и при ПМС. Высокое содержание кальция и магния укрепляет костную ткань и помогает в профилактике остеопороза.
Витамин Е, содержащийся в семечках, улучшает состояние кожи и волос, а ненасыщенные жирные кислоты поддерживают сердечно-сосудистую систему. Клетчатка нормализует пищеварение, а антиоксиданты укрепляют иммунитет.
Железо в составе семечек помогает предотвратить анемию, а триптофан улучшает настроение. Богатство фолиевой кислотой делает семечки особенно полезными для женщин, планирующих беременность, помогая формировать нервную систему плода и снижая риск врожденных дефектов.
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