Почему каждая женщина должна есть семечки каждый день

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Как семечки подсолнуха поддерживают женское здоровье и красоту

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Семечки подсолнуха — это настоящий кладезь полезных веществ, особенно ценных для женского организма. Они богаты витаминами, минералами и биологически активными компонентами, которые способствуют улучшению здоровья, красоты и самочувствия.

Как семечки подсолнуха поддерживают женское здоровье и красоту
Фото: unsplash.com by Elijah Hail, PDM

Регулярное употребление семечек помогает поддерживать гормональный баланс благодаря фитоэстрогенам, что особенно важно в период менопаузы и при ПМС. Высокое содержание кальция и магния укрепляет костную ткань и помогает в профилактике остеопороза.

Витамин Е, содержащийся в семечках, улучшает состояние кожи и волос, а ненасыщенные жирные кислоты поддерживают сердечно-сосудистую систему. Клетчатка нормализует пищеварение, а антиоксиданты укрепляют иммунитет.

Железо в составе семечек помогает предотвратить анемию, а триптофан улучшает настроение. Богатство фолиевой кислотой делает семечки особенно полезными для женщин, планирующих беременность, помогая формировать нервную систему плода и снижая риск врожденных дефектов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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