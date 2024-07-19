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Ваши волосы сильно преобразятся: чем полезно масло ши

Названа вся польза масла ши для волос

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Вы любите добавлять масло ши на волосы? Оно является основным продуктом из средств по уходу за волосами и кожей. Являясь мощным увлажняющим средством, масло ши эффективно для лечения сухой, шелушащейся кожи, участков экземы и даже растяжек.

Названа вся польза масла ши для волос
Фото: Freepik is licensed under Free license

Масло ши для роста волос часто рекомендуют. Итак, полезно ли оно для волос?

Польза масла ши для волос

Это натуральное масло полно преимуществ для волос.

Здоровые и длинные локоны

Масло ши можно использовать для здорового роста волос, потому что оно глубоко увлажняет. Это связано с жирными кислотами, которые блокируют ДГТ, гормон, вызывающий выпадение волос. Практически любой тип волос может извлечь пользу из такого натурального ухода за волосами.

Борется с сухостью

Если ваши волосы склонны к сухости или ломкости, масло ши может помочь сохранить влагу. Особенно это полезно для сухих, тусклых или повреждённых волос. Масло ши содержит множество жирных кислот и витаминов, которые быстро впитываются в кожу и защищают ее от внешних факторов. Таким образом, оно восстанавливает липиды и добавляет влаги фолликулам.

Защищает волосы

Согласно исследованию 2017 года, масло ши наполнено натуральными маслами, которые могут помочь защитить ваши волосы от повреждений, таких как выпадение или ломкость. Также это масло способно улучшить текстуру волос, делая их более мягкими и гладкими. 

Снимает зуд кожи головы

Масло ши обладает противовоспалительными свойствами, что делает его естественным выбором для лечения перхоти, покраснений и раздражений на коже головы. Вы можете наносить его непосредственно на кожу головы или смешивать с другими увлажняющими кремами для эффективного лечения перхоти. Масло ши является хорошим средством для ухода за волосами, в основном потому, что оно не жирное и не оставляет излишков жира в волосах.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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