Как пережить жару без проблем: обязательные советы

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Как защитить себя от перегрева летом: полезные советы

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Летом, особенно в жаркие дни, важно соблюдать несколько простых правил, чтобы защитить себя от перегрева. Старайтесь не выходить на улицу с 11 до 16 часов, а если выход необходим, передвигайтесь по затененным участкам.

Как защитить себя от перегрева летом: полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Носите легкую, свободную одежду и светлый головной убор из натуральных материалов. Пейте много воды, а также можно пить легкие соки и некрепкий чай. Ешьте легкую пищу: кисломолочные продукты, овощи и фрукты, не отказывайтесь от соли. Принимайте прохладный душ несколько раз в день и ограничьте физическую активность.

Откажитесь от алкоголя, который приводит к обезвоживанию и нарушению терморегуляции. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать перегрева и сохранить здоровье в жару.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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